Что надеть на Новый год вместо платья: обзор самых модных образов

До Нового года осталось чуть больше полумесяца, поэтому стоит тщательно спланировать свои образы заранее. По восточному календарю, 2024 год пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона, поэтому следует также задобрить животное соответствующими цветами.

Зачастую мы привыкли встречать Новый год в роскошном платье, однако стоит прибегать к экспериментам и подбирать для себя разнообразные наряды, которые абсолютно ничем не уступят платье, пишет 24 Канал.

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Если приобрести верх и низ отдельно, то можно потом много раз стилизовать разные образы, подбирая вверх – другим низом, а низ – соответственно другим верхом. К примеру, с корсетом вы можете создать много стильных образов после Нового года, стилизуя его с брюками, юбкой, джинсами или карго.

А вот юбка металлик с блестками может быть эффектным дополнением к блузе с бантом, белой рубашке, базовой футболке или лонгсливу.

Если вы интересуетесь цветовой тематикой Нового года, то лучше его встречать в красном, зеленом, белом, золотом и серебристом цвете. Последний вариант является одним из самых популярных для новогодней ночи не только из-за выбора этого оттенка, чтобы задобрить животное, но и потому, что металлик уже несколько сезонов считается одним из трендовых цветов.

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Советуем вам выбирать для себя металлизированные или золотистые корсеты с блестками, камнями и стразами. Также вы можете сделать ставку на мерцающие блузы или топы. Не забывайте о структурированных корсетах с перьями, которые тоже являются важным атрибутом в создании новогоднего образа.

Что касается низа – то делайте ставку на юбки длины миди или макси из атласа или шелка. Также можете выбрать кружевные штаны, однако примерить их смогут только смелые девушки. И не забывайте о кожаных штанах металлик, которые после новогодних образов пригодятся вам еще круглый год.

Относительно аксессуаров – выбирайте сумочки серебристого оттенка со стразами, которые вам непременно понадобятся для элегантных и эффектных образов.

Fashion 24 собрал для вас несколько образов инфлюэнсеров, отлично подходящих для встречи Нового года.