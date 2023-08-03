Бра в образах – изюминка женственности: безупречные образы, которые не выглядят вульгарно

Бра в образах смотрятся очень женственно и эффектно. Впрочем, девушки часто отказываются от этого элемента гардероба, поскольку боятся выглядеть в нем вульгарно.

В этом сезоне дизайнеры продемонстрировали огромное количество бра, которые прекрасно смотрятся в паре с рубашками оверсайз, жакетами, юбками макси или брюками палаццо.

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Модницы примеряют на себе модели из денима, кожи, шелка, а также кружевные и вязаные. А вот смелые фешионисты выбирают их как самостоятельный топ, а вот ярые модницы примеряют бра поверх рубашки, создавая не менее стильный вид.

Фешионисты выбирают бра на прогулки по европейским городам или на отдых по побережью или вообще на праздничные события. Рекомендуем вам вдохновиться стильными образами от инфлюэнсеров, которые можно легко повторить.

Надевайте бра к костюмам, состоящим из жакета и брюк или юбки, примерьте вместе с рубашкой оверсайз и льняными брюками. Можете одевать бра под прозрачные платья, как это сделала Эмили Синдлев и Жюли Феррери. Красиво бра смотрится даже в кэжуальном образе, если соединить его с джинсами и жакетом.



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle



Стильные образы из бра / Фото из Elle