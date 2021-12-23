Нога в лютом разрезе и глубокое декольте: Маша Ефросинила поразила сеть смелым платьем
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Маша Ефросинина любит удивлять поклонников своими роскошными аутфитами. Знаменитость часто поддерживает наших дизайнеров, поэтому для важных событий охотно выбирает наряды от украинских брендов. Во время последнего выхода Маша позировала в платье от дизайнера Ольги Слонь.
2021 год для Маши Ефросининой стал особенно плодотворным. Знаменитость вела немало проектов на телевидении, участвовала в различных светских мероприятиях, а также активно вела "Экзамен" на ютуб-канале и недавно запустила совместное шоу с Олей Поляковой "Взрослые девушки".
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Последний проект на церемонии Elle Style Awords принесла знаменитостям победу в номинации "Лучший ютуб-проект года".
Скромная Маша Ефросинина, которая часто в интервью рассказывает, что не любит откровенных декольте, призналась, что проект позволил ей по-новому раскрыться.
Эффектный образ Маши Ефросининой
Звезда пришла на светское событие в роскошном образе. Она позировала перед камерами в черном платье с длинным рукавом от бренда Dresstoimpress. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру телеведущей и ее длинные ноги, ведь, по словам знаменитости, у него "лютый разрез". Также платье украшено сексуальным декольте, которое придает ему кокетливости, и рукавами-фонариками.
Маша Ефросинина надела черные колготки в сеточку и дополнила образ черными лакированными босоножками. Аутфит звезды завершила черная сумка с золотистой бахромой от дизайнера Ивана Фролова.
Телеведущая собрала волосы в хвост, примерила длинные серьги, перстни и завершила look насыщенным макияжем.
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей
Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма телеведущей