Понравится каждой женщине: TAYANNA рассказала Николасу Карме, сколько стоит ее платье
Источник:Николас Карма
Певица Tayanna гуляла с сыном и домашним любимцем по Киеву, впрочем наткнулась на популярного блогера Николаса Карму, который спросил цены на ее образ.
Блогер уже имеет в тик токе более полумиллионную аудиторию и является известным не только среди львовян, но и гостей города или известных звезд. На этот раз Николас приехал в Киев и узнавал цены на вещи у жителей столицы.
Смотрите также Тренды лета, которые будут в моде осенью: что купить сейчас, чтобы носить потом
Николас Карма прославился видеороликами в тиктоке "Сколько стоит Look?", поэтому почти все знакомы с его рубрикой и с радостью отвечают на вопросы. Известная певица Tayanna не только рассказала цены на одежду, но и спела.
Красивый образ Татьяны Решетняк
Знаменитость была одета в кремовое платье длины миди с рукавами в цветочный принт. Платье удачно подчеркивало стройную талию и имело небольшой разрез в зоне декольте. Исполнительница отметила, что его цена – 2 тысячи гривен.
Образ певицы дополнила белая сумка на плече за 7 тысяч гривен и белые туфли лодочки за 7 тысяч гривен. В этом образе Tayanna гуляла по Киеву с сыном и собакой, довершив свой образ минималистичными серьгами, украшением на шее и браслетами.
Знаменитости в объективе Николаса Кармы
- Амадор Лопес рассказал Николасу Карме, сколько стоит его look, который состоял из футболки, шортов, кроссовок, носков и поясной сумки.
- Анна Тринчер попала в рубрику блогера, где она рассказала о своем стильном образе и стоимость вещей, которые она надевала.
- Также цены на свои вещи рассказали известные украинские супруги Тимур и Инна Мирошниченко.