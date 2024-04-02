Тимур и Инна Мирошниченко признались Николасу Карми, сколько стоит их наряд: искреннее видео

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена приехали во Львов. На одной из улиц их встретил известный блогер Николас Карма и спросил, сколько стоит их наряд.

Это уже не впервые известные супруги попадают в камеру к Николасу Карме. Летом тиктокер уже встречал Мирошниченко на площади Рынок, впрочем встретив их опять же не смог пройти мимо и не спросить свою традиционную фразу: "Сколько стоит ваш look?".

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Образ Тимура и Инны Мирошниченко

Телеведущий Тимур Мирошниченко был одет в белую базовую футболку, черные брюки, клетчатую рубашку и цветные кроссовки. Его жена отметила, что суммарно футболка и штаны примерно стоят 6 тысяч гривен.

Инна Мирошниченко призналась, что купила сумку в комиссионном магазине за 1 тысячу евро. Аксессуар жена известного ведущего выбрала от люксового бренда Louis Vuitton.

Длинную черную шелковую юбку Инна приобрела от бренда CHER 17 за 1250 гривен, черные сапоги стоят примерно 3 тысячи гривен. Цена черного базового черного лонгслива – 500 гривен.

Инна дополнила образ горчичной стеганой курткой, однако цены ее не назвала. Сверху она надела голубой шелковый платок от бренда Lady Di.

Звезды в объективе Николаса Кармы