Николь Шерзингер одела платье от украинского бренда NUÉ: роскошный образ

Певица Николь Шерзингер посетила церемонию вручения музыкальной награды iHeartRadio Music Awards. Известность выбрала для такого события платье от украинского бренда NUÉ.

Участница некогда популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер выбрала для светского мероприятия нежно-розовое платье бюстье от украинского бренда. Знаменитость выбрала лаконичное платье длины макси, которое выделяется эффектной деталью – небольшим вырезом сбоку, открывающим бедро.

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Исполнительница распустила свои длинные волосы и оставила их прямыми. Свой образ она подчеркнула розовыми тенями и выбрала несколько аксессуаров – серьги и кольца.

Что интересно, у американки есть украинские корни. Ее полное имя – Николь Прасковия Эликолани Валиенте Шерзингер. Имя Прасковия она получила от своей украинской бабушки Прасковии.



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram

Следует отметить, что наряды от украинского бренда певица одевает уже не впервые. В гардеробе Николь есть наряды ELENAREVA и Bevza, которые она на протяжении последних нескольких лет одевала на важные светские мероприятия.

В наряды от бренда NUÉ одевались самые известные модели и инфлюэнсеры. Одежду от украинской дизайнерки Виктории Удиной в своем гардеробе имеет немка Леони Ганне, бразилийская супермодель Алессандра Амбросио, "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо и многие другие.