Николь Кидман 5 июля прибыла на модный показ бренда Balenciaga в Париже, где совершила символический жест команде показа. Она выбрала очки, которые обожает другая американская знаменитость Ким Кардашян.

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Актриса надела серые джинсы-клеш, черное боди с глубоким декольте, туфли-лодочки и черную крошечную сумочку. Завершением образа стала главная "изюминка" – очки от Balenciaga, которые есть у Ким Кардашян. Благодаря высокой прическе Николь фанаты чуть ли не впервые смогли рассмотреть необычный эксперимент актрисы в стиле.

Стоит добавить, что именно в таких же очках Ким Кардашян пришла на People's Choice Awards.

В целом Ким Кардашян обожает экстравагантные очки и одевает их как на красную дорожку, так и на отдых, задавая новые тренды. Предлагаем просмотреть несколько из них: