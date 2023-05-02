Николь Кидман одела платье из самой дорогой рекламы в мире: роскошный выход

Австралийская актриса Николь Кидман одной из первых появилась на красной дорожке знаменитого бала Института костюмов Met Gala. Звезда надела платье от Chanel 19-летней давности.

В нью-йоркском Метрополитен-музее произошло роскошное модное событие, к которому не один месяц готовились все знаменитые звезды. Тема бала этого года – "Карл Лагерфельд: линия красоты", поэтому все приглашенные гости пытались одеться в наряды от Chanel или же придерживались любимой черно-белой гаммы цветов дизайнера.

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Актриса Николь Кидман решила одеть на закрытое светское мероприятие, посвященное Карлу Лагерфельду, роскошное пудровое платье с перьями и шлейфом, которое она одевала во время рекламных съемок в 2004 году. Платье было дополнено бретелем-бантом, спадавшим до пола.

Николь полностью сделала ставку только на платье, распустив свои волосы, завязав сзади минималистичную черную ленту в виде банта и дополнив образ обычными черными босоножками.



Николь Кидман на Met Gala 2023 / Фото с Instagram



Николь Кидман и Кот Урбан на Met Gala 2023 / Фото с Instagram



Николь Кидман и Кот Урбан на Met Gala 2023 / Фото с Instagram

Именно в этом платье в 2004 году Николь Кидман снялась в рекламном ролике, по данным Книги рекордов Гиннеса, до сих пор самой дорогой рекламой в истории — одна минута ролика оценивается в 11 миллионов долларов.



Платье Николь Кидман для рекламы / Фото с Instagram

180-секундный короткометражный фильм-рекламу снял режиссер Баз Лурман. Он был посвящен аромату Chanel №5. Ролик снимался в Сиднее 5 дней.

Стоимость одной минуты ролика оценивается в 11 миллионов долларов. А их там целых четыре, то есть общий бюджет съемки клипа составляет 44 миллиона долларов.