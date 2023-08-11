Что носят жительницы Копенгагена: модные секреты, которые вы можете повторить
Источник:Who What Wear
В Копенгагене проходит Неделя моды, а значит, в столице Дании много стильных аутфитов. А между тем попытаемся разобраться с тем, что любят носить жительницы Скандинавии.
Скандинавский стиль довольно особенный. Модницы обожают качественные и хорошо скроенные наряды в нейтральных цветах, широкие тренчи, черные аутфиты, элегантные костюмы и многослойные образы.
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Черный с ног до головы
Чем ближе мы приближаемся к осени, тем больше у нас есть соблазн одеть черный цвет с ног до головы. Примерьте на себе жилетки с брюками, жакеты с юбками или любой другой верх с низом.
Костюм
Осенью мы особенно сильно любим доставать из шкафа деловые костюмы. Сочетайте его с минимальным количеством аксессуаров и обязательно выбирайте жакет оверсайз и штаны палаццо.
Многослойные нейтральные цвета
Тональная одежда в оттенках, включая бежевую, желтовато-коричневую и коричневую, можно всегда увидеть на улицах Копенгагена.
Кожа
Осенью кожа всегда выходит на первый план и радует стильной верхней одеждой в виде бомберов, мотокурток и кожаных юбок, брюк и, конечно, обуви.