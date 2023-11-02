Назар Грабар из ВСУ стал лицом мужской линии одежды: эффектные кадры
Источник:инстаграмм Solmar
Танцор, актер и модель Назар Грабарь стал лицом мужской линии одежды украинского бренда Solmar. Это впервые марка запустила мужское платье и пригласила стать главным героем военного Назара Грабара.
Назар Грабар еще в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Парень отправился защищать страну добровольно. В декабре 2022 года Назар получил ранение в грудь на передовой, поэтому сейчас занимается волонтерством. Он руководитель благотворительного фонда Hrabar Foundation.
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В июле военный получил почетные награды от главнокомандующего ВСУ. Защитнику вручили нагрудный знак "Стальной крест".
До полномасштабного вторжения Назар Грабар работал моделью, занимался танцами и актерской деятельностью. Летом парень снялся в клипе украинской певицы и блогерши Дианы Глостер на песню "Кино", а теперь стал лицом мужской одежды от Solmar.
"Этот день настал! Мы презентуем коллекцию идеальной мужской базы из нашего фирменного трикотажа", – говорится в инстаграм-посте.
Раньше бренд представлял одежду только для девушек, впрочем теперь одежду смогут приобрести и мужчины. В коллекцию вошел джемпер с круглым вырезом, гольф с воротничком-стойкой и гольф с высоким воротником.
Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official
Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official
Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official
Девушки в комментариях оценили выбор модели и засыпали фотографии с Назаром комплиментами:
- "Вы пригласили лучшего парня для этой рекламы";
- "Хороший выбор модели для презентации мужской коллекции";
- "Какой у вас классный герой";
- "Огромный ругательство за Назара";
- "А модель, ну просто нереальный красавец";
- "Очень хорошо выбрать лицом коллекции военнослужащего".