Белый в моде: как создать монохромный образ показывает Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко, похоже, нашла для себя идеальную формулу зимних образов. Немало своих аутфитов она демонстрирует в белых цветах, поэтому на новой фотографии снова предстала в вещах, которые составлены из полностью белых вещей.

Украинская актриса Наталка Денисенко не только снимается в фильмах и сериалах, участвует в различных телевизионных или ютуб-шоу, но и ведет свой личный блог в инстаграме.

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Женщина делится своей ежедневной жизнью и демонстрирует интересные образы. Редакция Fashion 24 заметила, что Наталка Денисенко уже не впервые примеряет аутфиты в белых цветах, поэтому расскажем вам не только о ее новом образе, но и почему монохромная белая одежда никогда не выйдет из моды.

Образ Наталки Денисенко

Актриса надела молочный гольф, который соединила со штанами карго. Сверху знаменитость дополнила look длинной дубленкой в белом цвете с темно-молочной овчиной на воротнике и рукавах.

Довершили ее аутфит белоснежные сапоги на шнуровках и солнцезащитные очки в белой оправе. Стильное фото Наталья сделала в своей белой машине.

Образы Наталки Денисенко в белых цветах

Этой зимой актриса надевала также белоснежный теплый трикотажный костюм, белый удлиненный гольф от Ami Paris, белое платье с высокими сапогами, водолазку с длинным кардиганом и белыми кораллами, куртку, шапку и сумку. Все образы Наталки Денисенко были выдержаны в белых тонах.

Белый цвет в монохроме всегда производит вав-эффект. Его легко испачкать и требует он особого ухода, однако образы в нем элегантные и красивые.

Этот универсальный цвет прекрасно вписывается в зимнюю эстетику, когда все вокруг покрыто белым снегом. В такой период белые цвета в одежде носятся с особой приятностью, а монохромная белая цветовая палитра привлекает больше внимания, чем черные образы и имеет особый шарм.

Белый total look – эффективный стилистический прием, с которым трудно будет посоревноваться любому другому оттенку. Одеваться в белый цвет с ног до головы – это вневременное решение, которое всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды.