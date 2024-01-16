Наталья Могилевская ошеломила стильным образом во Львове: роскошный кадр
Источник:Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская поделилась со своими поклонниками фотографией со Львова. Знаменитость продемонстрировала стильный образ.
К Наталье Могилевской сейчас приковано особое внимание. Недавно певица призналась, что удочерила двух девушек, и подписчики еще активнее начали за ней наблюдать.
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Могилевская хоть и не является активной пользовательской инстаграмма и не демонстрирует всю свою жизнь, но делится с аудиторией фотографиями и видеороликами.
Певица поделилась фотографией со Львова. На кадре знаменитость позировала сидя за столиком. Ее фото дополняли новогодние декорации сзади из веток елки и красных шаров.
Образ Натальи Могилевской
Исполнительница надела серую блузу с бантом, дополнив ее юбкой миди. Аутфит певицы дополнили черные сапоги до колен и длинное серое пальто.
Наталья Могилевская дополнила образ легкими кудрями и сделала макияж, подчеркивавший ее взгляд.
Подписчики оставили положительные отзывы в комментариях к новой фотографии.
- "Наталья, какая вы красивая и солнечная девочка";
- "Хорошо";
- "Наталья, вы супер".
Стильный образ Натальи Могилевской / Фото с инстаграмма певицы
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