Наталья Денисенко похвасталась модным образом в белоснежном костюме: волшебный аутфит

Актриса Наталья Денисенко поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями с отдыха в Карпатах. Рыжеволосая знаменитость в очередной раз продемонстрировала образы в белых цветах.

Наталья Денисенко сменила локацию и перебралась в место для уединенного отдыха. Раньше актриса вместе с сыном отдыхали в Яблунице рядом с горнолыжным курортом в Буковеле. Впоследствии Наталья переехала в глемпинг, недалеко от поселка Верховина, чтобы поселится популярном домике-куполе.

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В серии фотографий Наталья Денисенко показала вид на горы из купольного домика, территорию с развлечениями для детей, фото завтраков, вечер в Карпатах, и, конечно, свои образы выдержаны в белых цветах.

Образ Натальи Денисенко

Знаменитость позировала на кресле в теплом белом костюме, состоявшем из свитера и широких брюк. Ее нежный аутфит дополняли белые носки.



Зимний образ Наталки Денисенко / Фото из инстаграмма актрисы

Также Наталья показала свой зимний образ, который она примеряла на улице. Она надела белые обжатые брюки, дополнив их трендовыми коричневыми уггами. Сверху она надела длинную белую дубленку и завершила свой аутфит белой шапкой.



Зимний образ Наталки Денисенко / Фото из инстаграмма актрисы

Поклонники уже успели засыпать Наталку приятными комментариями в инстаграмме:

"Удивительная";

"Хорошо";

"Так вкусно передали отдых, что уже хочется в путешествие!";

"Ангел в белом";

"Снегурочка в Карпатах".

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