Настя Каменских ошеломила фанатов образом в кожаном костюме: изысканные фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала поклонникам летний образ на отдыхе.

Зажигательная брюнетка отдыхает вместе с мужем Потапом в солнечной Мексике. Оттуда уже несколько недель певица публикует соблазнительные фотографии в летних образах.

Настя Каменских часто публикует в инстаграме свой look of the day. За ее личным профилем следит более 5 миллионов человек, поэтому она вдохновляет много девушек на создание модных образов.

На фоне пальм и зеленых кустов исполнительница сделала эффектные фото в стильном образе.

Аутфит Насти Каменских

NK надела кожаный костюм Shell от украинского бренда KRIK. Певица примерила шоколадный топ за 890 гривен и юбку за 1 490 гривен.

К своему образу красавица подобрала высокие сапоги на каблуке с черно-белым тиснением под рептилию.

Певица добавила к образу несколько украшений. Она надела длинные золотистые серьги и браслеты. Волосы знаменитость уложила в фирменные кудри, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на коричнево-черных тенях на веках.



Эффектный образ NK / Фото из инстаграма певицы



Фанаты NK не оставили новое сообщение без внимания и написали певице много приятных комментариев.