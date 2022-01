Настя Каменських приголомшила фанатів образом у шкіряному костюмі: вишукані фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала прихильникам літній образ на відпочинку.

Запальна брюнетка відпочиває разом з чоловіком Потапом у сонячній Мексиці. Звідти вже кілька тижнів співачка публікує спокусливі світлини в літніх образах.

Настя Каменських часто публікує в інстаграмі свій look of the day. За її особистим профілем слідкує понад 5 мільйонів людей, тож вона надихає багато дівчат на створення модних образів.

На тлі пальм та зелених кущів виконавиця зробила ефектні фото в стильному образі.

Аутфіт Насті Каменських

NK одягнула шкіряний костюм Shell від українського бренду KRIK. Співачка приміряла шоколадний топ за 890 гривень та спідницю за 1490 гривень.

До свого образу красуня підібрала високі чоботи на підборах з чорно-білим тисненням під рептилію.

Співачка додала до образу кілька прикрас. Вона одягнула довгі золотисті сережки та браслети. Волосся знаменитість вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на коричнево-чорних тінях на повіках.



Ефектний образ NK / Фото з інстаграму співачки



Фанати NK не залишили новий допис поза увагою та написали співачці багато приємних коментарів.