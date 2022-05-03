Наши сердца с украинцами и жертвами войны: редактор Vogue упомянул на Met Gala об Украине

2 мая на выдающемся событии Met Gala, на котором собираются самые знаменитые звезды, редактор Vogue выразил свою поддержку Украине и вспомнил о киевлянке, которая основала в США модный бренд.

В Нью-Йорке в музее Метрополитен, состоялось ежегодное мероприятие Met Gala. Несмотря на роскошные выходы звезд в эффектных платьях и костюмах, редактор самого известного глянца Vogue, ведущего бала Института костюма, не забыл упомянуть об Украине.

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Хэмиш Боулз упомянул уроженку Украины, киевлянку Валентину Санину-Шлее, которая после переезда в США учредила свой одноименный бренд. Модный дом киевлянки просуществовал 30 лет и стал классикой американского дизайна.

"Война в Украине заставила многих покинуть свои дома. Мы вспоминаем вклад миллионов эмигрантов и беженцев в американскую культуру и историю американской моды. 1917 года дизайнерка Валентина, рожденная в Украине, приехала в Нью-Йорк. Она зарекомендовала себя как элитный кутюрье, одевая самых модных и знаменитых женщин своего времени. Одно из ее платьев представлено на выставке Института костюма в Метрополитен-музее, посвященной американской моде", – отметил редактор Vogue.

Также Хэмиш Боулз отметил, что компания Conde Nast (издательский дом, выпускающий журналы Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair и Glamour – 24 канал) сделала пожертвование в комитет Красного Креста. Он призвал всех знаменитостей сделать то же самое, если у них есть такая возможность.

Этой ночью наши сердца с украинцами и жертвами войны во всем мире,

– отметил редактор Vogue.

Чем запомнилась Америке Валентина Санина-Шлее

Валентина Санина познакомилась со своим мужем Георгием Шлей в Севастополе. Путь иммигрантов они проходили оба. Пара решила навсегда остаться в Нью-Йорке. Сначала женщина работала манекенщицей, потом продавала одежду, а в дальнейшем начала самостоятельно создавать одежду.



Валентина Санина-Шлее со своим мужем Георгием Шлее

Валентина начала выходить в театр в роскошных платьях собственного производства, привлекая внимание актрис и посетителей театра. Свой собственный магазин она открыла в 1928 году на Мэдисон-авеню и практически сразу снискала славу модной диктаторки.

С 30-х по 50-е годы ХХ века Валентина Санина-Шлее становится одной из самых известных и успешных модельерок в США, а ее бренд "Valentina" выбирают состоятельные и известные американские женщины.



Валентина Санина-Шлее стала известной американской дизайнершей