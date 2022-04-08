Наша гордость: глянец Viva опубликовал архивный видеоролик с улыбающимся Владимиром Зеленским

8 апреля 2022 , 09:59
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Источник:

инстаграмм Viva

Украинский глянец Viva опубликовал архивный видеоролик 9-летней давности с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в то время – известным шоуменом и руководителем "Студии Квартал-95".

На фоне российско-украинской войны издание Viva решило вспомнить всем улыбающегося Владимира Зеленского. 44 дня войны в Украине наложили на лицо каждого незабываемое отражение, и глава государства – не исключение. 

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Украинский глянец Viva решил вспомнить архивную предновогоднюю съемку Владимира Зеленского в конце 2013 года. В сообщении отмечают, что съемка была снята в рекордный для фотосессии срок – 10 минут, ведь именно столько было времени у главного героя на фотосессию.

"В канун Нового года глянец встретился с самым востребованным на то время украинским шоуменом, продюсером, сценаристом и актером, чтобы поговорить о его новых киноработах и ​​домочадцах – любимой жене Елене, дочери Саше и сыне Кирилла – людей, благодаря которым Вова совершенно точно может сформулировать понятие " счастья", – говорится на сайте глянца Viva.


Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы


Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы


Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы


Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы

Под сообщением в комментариях десятки украинцев оставили положительные отзывы о Президенте Украины и отметили, что он – наша гордость.

  • "Помню этот выпуск. Какое замечательное было время";
  • "Хочу поскорее увидеть его улыбку";
  • "Какой же сейчас он мужественный красавец и Президент";
  • "Наша гордость";
  • "Такой милый";
  • "Наш Герой! Наша гордость! Пусть Господь ему помогает! Слава Украине";
  • "Лучший!!! Хочется видеть его улыбающимся, его и всех нас. Как же он хорош – наш Президент";
  • "Честно, он очень изменился, и мы изменились. Боже верни нам наши улыбки".
Автор: Юлія Турелик