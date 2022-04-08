Глянец отошел от темы моды и майский номер посвятил именно Украине. В журнал вошли 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов в разных странах. Среди этих историй – три рассказа украинок, покинувших свои дома, из-за войны которых начали решисты.

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"Только в той одежде, которую мы носили, мы сели в фургон и пересекли границу из Сомали в Кению", – рассказывает один из беженцев.

"Мне едва исполнилось 16 лет, и вдруг я оказался в чужой стране. Я стал беженцем, а это значило ежедневно бороться за выживание", – с ужасом вспоминает один из героев номера.

На обложке глянца изображён Варваровский мост в Николаеве. Кадр 9 марта сделал французский фотограф Уильям Кео, более месяца работающий в Украине.



Майская обложка британского глянца / Фото из инстаграммы

В глянце вы найдете 16 историй людей из разных стран, рассказывающих, как стали беженцами. Онлайн-издание Vogue разместило статью с заголовком "Быть беженцем останется с тобой навсегда".

Для британского издания свои истории рассказали редактор раздела культуры Vogue Украина Дарья Слободянюк, стилистка Ольга Макогон, модель Александра Супруненко. Все они вынуждены были покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России в Украину.

К рассказам присоединились креативный директор бренда Balenciaga Демна, супермодель Иман, корреспондент BBC Ялда Гаким, фотожурналист Линси Аддарио и многие другие.

Истории беженцев в Vogue British

"До 23 февраля этого года я работала стилистом, руководила ателье и магазином перепродажи в красивом старинном Подольском районе Киева. В 7 вечера того же дня я закрыла свой выставочный зал, пошла в спортзал, а потом пошла домой к моему парню Сергею в нашу квартиру на другом конце города. На следующее утро на нас посыпались бомбы. Я так и не вернулся, чтобы открыть эту дверь. Скорее всего, никогда не буду", – заявила стилистка Ольга Макогон.

"Существует заблуждение, что люди выбирают быть беженцами, что они предпочитают бросить все в поисках чего-то лучшего. Никто не хочет оставить свою семью, своих друзей и все, что они любят и чем дорожат, чтобы ходить в течение нескольких дней, с другом одеждой на спине, в незнакомую страну и начинать все сначала", – отметила модель Иман.

"Война в Украине вызвала боль прошлой травмы, которую я носил с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране, и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это то, что остается в тебе: страх, отчаяние, осознание того, что ты никому не нужен. Но я также понял, что на самом деле важно в жизни, самые важные вещи, такие как жизнь, человеческая любовь и сочувствие", – рассказал Демна Гвасалия.