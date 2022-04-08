На фоне российско-украинской войны издание Viva решило вспомнить всем улыбающегося Владимира Зеленского. 44 дня войны в Украине наложили на лицо каждого незабываемое отражение, и глава государства – не исключение.

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Украинский глянец Viva решил вспомнить архивную предновогоднюю съемку Владимира Зеленского в конце 2013 года. В сообщении отмечают, что съемка была снята в рекордный для фотосессии срок – 10 минут, ведь именно столько было времени у главного героя на фотосессию.

"В канун Нового года глянец встретился с самым востребованным на то время украинским шоуменом, продюсером, сценаристом и актером, чтобы поговорить о его новых киноработах и ​​домочадцах – любимой жене Елене, дочери Саше и сыне Кирилла – людей, благодаря которым Вова совершенно точно может сформулировать понятие " счастья", – говорится на сайте глянца Viva.



Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы



Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы



Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы



Архивная видеосъемка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы

Под сообщением в комментариях десятки украинцев оставили положительные отзывы о Президенте Украины и отметили, что он – наша гордость.