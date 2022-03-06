"Народ к победе ведет": украинский Elle представил самую знаковую обложку в своей истории

Украинское издание Elle представило свою новую digital-обложку. По словам редакторов, они представляют самый знаковый номер в своей истории.

На сайте глянца разместили сообщение по новой обложке. В нем говорится, что на днях в продажу должен поступить их мартовский номер, однако обстоятельства сейчас складываются по-другому.

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В Украине 11-й день идет война, но команда издания активно работает над тем, чтобы информировать наших читателей на цифровых площадках обо всем, что происходит.

В важные для нашей страны дни глянец Elle представил digital-обложку, являющуюся символом глубокой надежды на победу и веру в наш народ.

Обложка глянца представлена ​​канвой, на которой красными нитями вышит слово "Hope" (Надежда). Буква "О" изображена в виде подсолнечника, прорастающего на нашем плодородном черноземе. Желтые лепестки цветка окутывают голубую серединку, отсылая цвета к украинскому флагу.

Обложку также дополняет сообщение: "Беда проходит. Надежда есть. Народ наш к победе нас ведет".



Мартовская digital-обложка Elle

Главная редакторша Elle Соня Забуга опубликовала сообщение, в котором щемяще рассказала, как война разделила украинцев до и после.

Полный текст публикации Сони Забуги

24 февраля 2022 разделило жизнь украинцев на ДО и ПОСЛЕ. Разве кто-то мог вообразить, что слова о боевых действиях, которые мы помним по учебникам истории о Второй мировой войне, войдут в жизнь украинцев строгой реальностью.

Разве кто-то мог представить, что через 77 лет после окончания Второй мировой войны мирные граждане Украины будут проводить ночь в бомбоубежищах, города будут обстреливаться ракетными ударами, а по улицам, где еще недавно спешили по своим обычным делам украинцы, будут ездить танки.

Разве кто-то мог представить, что сегодня мы, как и поколение времен Второй мировой войны, будем соблюдать правила выживания в военных условиях: заклеивать скотчем окна домов, чтобы обезопасить их от ударной волны, выключать свет, чтобы не привлекать внимание авиации в ночное время, мгновенно реагировать на звуки сирены, извещающие об авиаударах, спеша в ближайшее бомбоубежище.

Будем видеть ужасные кадры наших городов и сел после бомбежки, слушать новости о гибели людей... Мы думали, что эпоха феодальных завоеваний с вторжением на чужую территорию уже осталась в прошлом. Но, судя по всему, есть люди, живущие ценностями прошлого, цинично и жестоко экспортируя их.

Происходящее в Украине является преступлением против человечества и должно быть остановлено. Российская агрессия должна быть наказана. Шок и страх сегодня смешаны с невероятным чувством патриотизма и единения, сплотившим украинскую нацию. Мы как никогда готовы на все, чтобы защитить свое право на мир и самоопределение.

Мы благодарны всем, кто с нами в этот сложный час. Ваша поддержка помогает нам быть сильнее.