Litkovska покоряет мир: Наоми Кэмпбелл предстала на обложке Elle с жакетом украинского бренда

Мартовский номер известный журнал посвятил карьерному и семейному пути известной модели. Икона моделинга позировала для обложки в пышном платье и с пиджаком украинской дизайнера.

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в мартовском номере британского журнала Elle. Новый номер посвящен почти 40-летнему пути первой темнокожей девушки, которую публиковали в самых известных модных глянцах. На обложке звезда предстала с пиджаком от украинской дизайнера Лилии Литковской

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Образ Наоми Кэмпбелл

Икону подиума сфотографировали в черном пышном платье Torisheju. В руках она держит наряд от украинского бренда Litkovska из коллекции весна-лето — 2024. У жакета KIKIMORA из коллекции REBIRTH есть интересный рукав, украшенный копной сена. Это, по словам дизайнера, символ замершего во времени украинского наследия.

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Уникальное изделие впервые было показано на Парижской неделе моды в сентябре 2023 года.

Эта коллекция чтит непоколебимую силу и несокрушимый дух женской формы, которая держится среди ужасных штормов бедствия. Воплощая в себе суть обновления и трансформации, эта коллекция вызывает чувство неземной красоты. Это призыв продолжать жить, даже когда моменты могут казаться завершенными,

– пишет о коллекции сам бренд.

Что известно о бренде Litkovska

Дизайнер Лилия Литковская с 2009 года создает наряды для украинских знаменитостей, а в последнее время часто шьет одежду для первой леди Елены Зеленской.

Бренд Litkovska взлетел быстро – два года спустя после основания он уже попал на Неделю высокой моды в Париже. В 2013 году он был включен в список Vogue Talents, 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира, инициированного итальянским изданием Vogue.

В списках поклонниц бренда – мировые знаменитости, в частности, Рита Ора. Джинсы бренда Litkovska носит Наоми Кэмпбелл, платья – Моника Беллуччи. А недавно в шерстяных штанах с регулируемой посадкой от Litkovska прогулялась певица Розалия.