В сером жакете и пушистой сумке: Надя Дорофеева пришла на премьеру фильма "Область героев"

Певица Надя Дорофеева пришла на премьеру украинского фильма "Область героев". Знаменитость примеряла сдержанный и стильный образ в черно-серых тонах.

Несколько дней назад в киевском кинотеатре "Оскар" прошла премьера украинского фильма "Область героев", автора и продюсера Алексея Комаровского.

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Это первая лента, снятая в 2022 году во время полномасштабной войны. Команда посвятила проект всем волонтерам, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней.

Зрителями фильма "Область героев" стали украинские звезды - DOROFEEVA, Сергей Танчинец, Ирина Горова, Даниэль Салем, Lida Lee, Тарас Цымбалюк и другие. Саундтреком фильма стали песни «Свободные Люди» группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ и "Думы" в исполнении Артема Пивоварова и DOROFEEVA.

Певица Надя Дорофеева пришла на премьеру в уютном аутфите. Знаменитость облачилась в черную базовую водолазку с высокой горловиной, которую дополнила черными джинсами с необработанными низом. Сверху она надела серый жакет оверсайз и завершила look черными ботинками на массивной платформе.

DOROFEEVA уложила волосы в легкие локоны и сделала на лице нежный макияж.



Стильный образ Нади Дорофеевой / Фото с Instagram



Стильный образ Нади Дорофеевой / Фото с Instagram