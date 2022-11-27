Кілька днів тому у київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра українського фільму "Область героїв", автора і продюсера Олексія Комаровського.

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Це перша стрічка, яку зняли у 2022 році під час повномасштабної війни. Команда присвятила проєкт всім волонтерам, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів.

Глядачами фільму "Область героїв" стали українські зірки - DOROFEEVA, Сергій Танчинець, Ірина Горова, Даніель Салем, Lida Lee, Тарас Цимбалюк та інші. Саундтреком стрічки стали пісні «Вільні Люди» гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та DOROFEEVA.

Співачка Надя Дорофєєва прийшла на прем’єру у затишному аутфіті. Знаменитість одягнула чорну базову водолазку з високою горловиною, яку доповнила чорними джинсами з необробленими низом. Зверху вона одягнула сірий жакет оверсайз та довершила look чорними черевиками на масивній платформі.

DOROFEEVA вклала волосся у легкі локони та зробила на обличчі ніжний макіяж.



Стильний образ Наді Дорофєєвої / Фото з Instagram



Стильний образ Наді Дорофєєвої / Фото з Instagram