"Мы за прекращение войны в Украине": JW Anderson сделали пожертвования в Красный Крест

Британский бренд модной одежды JW Anderson поддержал Украину. Модельер Джонатан Андресон перечислил деньги в Красный Крест.

JW Anderson выступили за прекращение войны в Украине, как и многие другие знаменитые бренды.

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На странице марки они опубликовали тканевый украинский флаг и написали слова поддержки.

"Мы выступаем за мир и прекращение войны в Украине. Мы сделали пожертвование Британскому Красному Кресту в поддержку пострадавших от гуманитарного кризиса. Чтобы узнать больше о том, как вы можете помочь, перейдите по ссылке в био", - написали в сообщении.

Какие бренды пожертвовали деньги Украине

Генеральный директор LVMH Бернар Арно – один из самых богатых людей на планете, заявил о перечислении средств украинцам в сумме 5 миллионов евро.

Модный дом Chanel пожертвует Украине деньги в размере 2 миллионов евро. Средства будут перечислены организациям, которые помогают беженцам из Украины.