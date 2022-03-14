"Мы с Украиной": Леони Ханне показала свои лучшие образы в сине-желтых цветах

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне уже долгое время поддерживает украинцев. На своей личной странице в инстаграмме она опубликовала стильные образы в цветах украинского флага.

Знаменитая стритстайл-звезда Леони Ханне в очередной раз поддержала Украину. В своем сообщении она отметила, что наша страна всегда в ее мыслях. Бабушка ее парня – коренная украинка, живущая сейчас в Германии, поэтому Леони особенно переживает за наш народ.

Смотрите также Дизайнер Вера Вонг со своей командой одела сине-желтые футболки и поддержала всех украинцев

В своем инстаграмм-сообщении фешиониста разместила несколько стильных аутфитов, состоящих из синего и желтого цвета. Также она рассказала историю о доме Алекса бабушки, который уже, к сожалению, разрушен русскими оккупантами.

"Всегда в моих мыслях Украина. С каждым днем ​​я чувствую себя все более грустной, беспомощной и шокированной. Мы направляемся в Германию, поскольку никогда не испытывали большей нужды быть дома – рядом с родителями Алекса и его бабушкой. Бабушке Алекса почти 100 лет, и я бы хотела, чтобы она никогда не видела свой разрушенный дом. Мы с Украиной", – написала инфлюэнсерша.

В сообщении блоггерша разместила 7 стильных образов, которые она составила на основе голубого или синего и желтого цвета. Таким образом немка выражает свою поддержку Украине, а при этом показывает модную стилизацию. Сочетание синего и желтого имеет все шансы стать хитом в 2022 году.



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы



Леони Ханне показала стильные образы в сине-желтых цветах / Фото из инстаграммы