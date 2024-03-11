Мстислав Чернов получил Оскар в костюме от бренда Indposhiv с символической деталью: щемящее фото

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил первый в истории Украины Оскар. Главный режиссер Мстислав Чернов поднялся на сцену за статуэткой в особом костюме от бренда Indposhiv.

Режиссер и вся команда вышли на сцену в черных образах. Своим выходом в наряде черного цвета команда отдала дань уважения всем, кто погиб и напомнила, что Украина проживает трагическое время войны.

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Образ Мстислава Чернова

На красной дорожке режиссер появился в черном костюме, который соединил с черной рубашкой и галстуком.

К созданию такого изысканного мужского образа причастен украинский бренд Indposhiv, который шьет костюмы по индивидуальным меркам.



Образ Мстислава Чернова на Оскаре / Фото Getty Images

Костюм для Мстислава Чернова является довольно особенным, ведь содержит символическую деталь, которая является незаметной для посторонних глаз. Важным элементом пиджака является синяя подкладка с желтой надписью "Свобода".

Основательница бренда Екатерина Возианова отметила, что это впервые на красной дорожке Оскара появился бренд Indposhiv.



Особенность пиджака Мстислава Чернова / Фото Getty Images

Что известно о Indposhiv

После начала полномасштабной войны представителями бренда стали украинские защитники. Дизайнер пригласила стать лицом бренда адвоката и военного Маси Найема, который получил тяжелое ранение, в результате которого потерял глаз.

В 2022 году изменилось все – и отношение к одежде, и представление о том, какой теперь она должен быть. Изменились и наши клиенты. Раньше мы определяли их как мужчины, которые сделали себя сами. С 24 февраля к этому определению добавилось "и привели нашу страну к победе",

– отметила Екатерина Возианова.

Впоследствии лицом кампейна стал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко. С первых дней войны в 2014 году он стал на защиту Украины, а через три года получил тяжелое ранение в результате чего потерял глаз и руку. В 2022 году "Гендальф" взял оружие и стал одним из защитников Мариуполя.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар

Украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко после осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения были единственными представителями СМИ, которые оставались в городе.

В феврале и марте 2022 года в течение 20 дней журналисты документировали преступления российских террористов против гражданского населения – бомбардировки, голод, холод, многочисленные потери. Рискуя своей жизнью они сняли документальный фильм, который получил награду на Оскаре.