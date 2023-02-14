Мотобомберы и куртки – хит весны: подборка верхней одежды, на которую нужно обратить внимание

Знаменитости еще с осени показывают нам тренд на мотобомберы и мотокуртки. Одной из первых эту верхнююодежду начала носить модель Белла Хадида, впрочем уже весной в эту вещь будут одеваться все фешионисты.

Байкерская куртка и мотостиль триумфально вернулись в моду, пишет 24 канал. Стиль модных девушек выглядит довольно дерзко, так что не каждому подойдет такой аутфит, который примеряют на себя звезды стритстайла.

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Модные инфлюэнсеры сочетают дерзкие байкерские куртки с длинными юбками длины меди и сапогами на каблуке, с джинсами, брюками, мини-юбками и даже вечерними платьями.

Этот эффектный и грубый элемент женского гардероба презентовали на подиумах немало известных брендов.

Структурированные кожаные куртки с надписями, эффектными отворотами, воротниками и карманами уже совсем скоро заполонят фешионисты во время стритстайл-выходов. Для оригинального выхода такие мотобомберы и куртки следует совмещать с массивными ботинками с тракторной подошвой.

К таким курткам модные блоггеры любят добавлять эффектные аксессуары: громоздкие наушники, большие очки, банданы и сумки в нулевых стилях. Чаще модницы выбирают красно-белые куртки, которые являются главной изюминкой в образе.

Мотокуртки или бомберы в стиле гонщиков "Формулы-1" – отличный вариант на весну для тех, кто хочет пополнить свой гардероб ретроэстетикой.



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram



Мотокуртки – тренд весны 2023 / Фото с Instagram