Как роскошно выглядеть в черном костюме в старшем возрасте: модный урок показывает Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи невероятно выглядит в свои 59 лет. Знаменитость стильно одевается и на собственном примере показывает, как можно всегда оставаться женственной.

Существует стереотип, что черная одежда визуально старит, однако это далеко не так, пишет Fashion 24. Черная одежда – это прекрасная база для создания красивого образа. Единственное, чего стоит придерживаться, то это подбора кроя и текстуры.

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Моника Беллуччи умеет очаровывать многомиллионную аудиторию привлекательными образами, которые ей подходят даже почти в 60-летнем возрасте. Недавно знаменитость появилась на светском событии в Мехико, выбрав для себя монохромную черную одежду с ног до головы.

Стильный look Моники Беллуччи

Звезда фильма "Мелена" надела под низ базовую черную майку, которую дополнила стильным костюмом. Дизайнеры уже давно говорят, что костюм в полоску входит в тройку самых стильных комбинаций, поскольку имеет дорогой и элегантный вид.

Моника надела сверху удлиненный жакет и брюки палаццо, которые полностью спадали до пола, прикрывая обувь на каблуках. Актриса, как всегда, распустила волосы и довершила look классической черной сумкой и солнцезащитными очками.



Безупречный вид Моники Беллуччи / Фото Getty Images

На своем примере Моника Беллуччи показала, что черный цвет выглядит модно, даже если его не сочетать с другим ахроматом или ярким или пастельным оттенком. Знаменитость воспользовалась удачным лайфхаком, совместив майку с жакетом и брюками в полоску. Таким образом она разбила монотонный цвет привлекательным узором.