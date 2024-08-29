Эталон красоты: Моника Беллуччи и Тим Бертон появились на красной дорожке

Известная актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон уже долго не скрывают своих отношений. Пара появилась в первый день открытия Венецианского кинофестиваля и поразила эффектным выходом.

На 81-й Венецианский кинофестиваль, проходящий на итальянском острове Лидо Моника Беллуччи появилась вместе со своим любимым в одинаковых черных образах. Его фильм "Битлджюс Битджюс" стал фильм открытием фестиваля, пара подобрала впечатляющие образы для красной дорожки.

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Невероятный выход Моники Беллуччи и Тима Бертона

59-летняя Моника Беллуччи решила поразить гостей кинофестиваля роскошным черным платьем от известной дизайнер Вивьен Вествуд. Актриса очень любит черный цвет, поэтому не удивительно, что именно такое платье она для себя выбрала.

Платье длины макси имело корсет и объемный верх, который падал на ее рукава. Кроме того, платье было украшено глубоким разрезом в зоне декольте. Моника надела туфли на высоком каблуке и объемное колье серебристого цвета на шею. Актриса распустила волосы и завершила look объемными черными очками.

Тим Бертон вышел на красную дорожку в сдержанном и лаконичном образе. Он надел черную рубашку, которую соединил с костюмом и обувью того же оттенка. Влюбленные держались за руку и мило позировали перед камерами.



Безупречный образ Тима Бертона и Моники Беллуччи / Фото Getty Images

Известно, что на Венецианский кинофестиваль уже прибыла Анджелина Джоли, Дженна Ортега, Кейт Бланшетт, Изабель Гулар и многие другие знаменитости.