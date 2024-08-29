На 81-й Венеційський кінофестиваль, який проходить на італійському острові Лідо Моніка Беллуччі з’явилася разом зі своїм коханим в однакових чорних образах. Його фільм "Бітлджюс Бітджюс" став фільм відкриттям фестивалю, тож пара підібрала вражаючі образи для червоної доріжки.

Читайте також Анджеліна Джолі показала вишуканий осінній образ: візьміть на замітку

Неймовірний вихід Моніки Беллуччі й Тіма Бертона

59-річна Моніка Беллуччі вирішила вразити гостей кінофестивалю розкішною чорною сукнею від відомої дизайнерки Вів’єн Вествуд. Акторка дуже любить чорний колір, тож не дивно, що саме таке плаття вона для себе обрала.

Сукня довжини максі мала корсет та об’ємний верх, який спадав на її рукави. Окрім того, плаття було оздоблене глибоким розрізом у зоні декольте. Моніка одягнула туфлі на високих підборах та об’ємне кольє сріблястого кольору на шию. Акторка розпустила волосся та довершила look об’ємними чорними сонцезахисними окулярами.

Тім Бертон вийшов на червону доріжку у стриманому та лаконічному образі. Він одягнув чорну сорочку, яку поєднав з костюмом та взуттям того ж відтінку. Закохані трималися за руку та мило позували перед камерами.



Бездоганний образ Тіма Бертона й Моніки Беллуччі / Фото Getty Images

Відомо, що на Венеційський кінофестиваль вже прибула Анджеліна Джолі, Дженна Ортега, Кейт Бланшетт, Ізабель Гулар та багато інших знаменитостей.