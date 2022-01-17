В молочном свитере и парке: Иванка Трамп раздала яблоки нуждающимся людям в Нью-Йорке

Дочь американского 45 президента США Дональда Трампа помогла нуждающимся в Нью-Йорке. Бизнесвумен раздала еду в образе в стиле кэжуал.

Еще год назад Иванка Трамп была на всех полосах газет в модных образах от премиальных брендов. После того, как пост президента США возглавил Джо Байден, заинтересованность прессы к блондинке поутихла. Знаменитость редко посещает светские мероприятия и чаще уделяет время работе и детям.

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Папарацци недавно подловили Иванку Трамп в Нью-Йорке в обычном наряде. Даже в повседневной одежде блондинка доказала, что может выглядеть великолепно.

Иванка Трамп и основатель йогуртов Chobani турецкий бизнесмен Хамди Улукая объединились, чтобы раздать фрукты, овощи и йогурты нуждающимся семьям.

Для благотворительного действа знаменитость надела комфортный наряд. Иванка попала в объективы фотокамер в синих джинсах скини, которые соединила с молочным свитером с горловиной. Сверху 40-летняя блондинка надела удобную серую парку Yves Solomon. Дочь Дональда Трампа довершила свой образ коричневыми сапогами на низком каблуке.

На фотографиях бизнесвумен позировала с корзиной яблок в руках, а также рядом с людьми из малообеспеченных семей.



Повседневный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма



Повседневный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма



Повседневный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма