"Моя мечта сбылась": девушка с синдромом Дауна впервые стала моделью Victoria's Secret

24-летняя София Жирау стала первой моделью бельевого бренда Victoria's Secret с синдромом Дауна. Девушка из Пуэрто-Рико дебютировала в рекламной кампании, представляя новую коллекцию белья Love Cloud, которую посвятили Дню Валентина.

В рекламе новой коллекции бренд продолжил развивать идею инклюзивности. Вместе с Софией в съемке приняли участие еще 17 девушек разных параметров. Позиция бренда формируется для того, чтобы донести, что их белье подходит всем женщинам.

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И еще в 2018 году бренд позиционировал себя совсем по-другому. Модели коллекций были преимущественно девушки с идеальной фигурой, а маркетолог бренда заявлял, что Victoria's Secret никогда не будет сотрудничать с моделями трансгендерами и девушками размера plus size. После волны хейта по дискриминации определенных групп женщин бренд взял паузу и полностью изменил политику.

Известно, что модель новой коллекции белья с синдромом Дауна Cофья Жирау начала модельную карьеру еще в 2019 году в Пуэрто-Рико, запустив свой интернет-магазин. Через год она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Впоследствии девушка заспустила свою кампанию под названием "Без ограничений", чтобы продемонстрировать способность людей с синдромом Дауна достигать своих целей, несмотря на их состояние.

Я мечтала об этом, я работала над этим и сегодня эта мечта сбылась. Теперь я могу открыть свой большой секрет. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна! Я мечтала попасть в Vogue, и это произошло. Люди, мечтайте по полной. Внутри и снаружи нет никаких ограничений! Спасибо всем, кто меня поздравил, я очень счастлива,

– подчеркнула Софья.

Для съемок девушка снялась в цветочном и розовом бюстгальтере.



София Жирау в белье от Victoria's Secret / Фото из инстаграма модели

Рекламная съемка бельевого бренда Victoria's Secret