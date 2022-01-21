В моду возвращается юбка в клетку: с чем ее носить показывает француженка Жюли Феррери

Французская инфлюенсерка Жюли Феррери активно презентует на себе модные весенние новинки. Блогерка примерила элегантный аутфит, который можно легко повторить.

Классическая клетка триумфально возвращается в моду в новом сезоне. Если на подиумах сезона осень-зима 2021/22 реяло много клетки в виде шахматной доски, то сезон весна-лето 2022 ознаменовал официальное возвращение классической клетки.

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В своих коллекциях клетку представили Carolina Herrrera, Coach, Acne Studios и другие. Инфлюэнсерка уже успела застилить модную вещь и показала, что из этого получилось в своем инстаграме.

Образ Жюли Феррери

На прогулку по солнечному городу Жюли выбрала мини-юбку в коричнево-белую клетку. Сверху она надела однотонную черную водолазку и удлиненный бархатный жакет травяного оттенка.

Модница элегантный образ дополнила высокими коричневыми сапогами на каблуке с выжатием под кожу крокодила. Нежный аутфит довершила светло-оливковая сумка от Saint Laurent.

Жюли добавила к своему весеннему образу несколько украшений: золостистые серьги, перстни, часы и очки.

Стильный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Стильный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсерки