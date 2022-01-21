Класична клітинка тріумфально повертається в моду у новому сезоні. Якщо на подіумах сезону осінь – зима 2021/22 майоріло багато клітинки у вигляді шахової дошки, то сезон весна – літо 2022 ознаменував офіційне повернення класичної клітинки.

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У своїх колекціях клітинку представили Carolina Herrrera, Coach, Acne Studios та інші. Інфлюенсерка вже встигла застилізувати модну річ та показала, що з цього вийшло у своєму інстаграмі.

Образ Жюлі Феррері

На прогулянку сонячним містом Жюлі обрала мініспідницю в коричнево-білу клітинку. Зверху вона одягнула однотонну чорну водолазку та подовжений оксамитовий жакет трав’яного відтінку.

Модниця елегантний образ доповнила високими коричневими чоботами на підборах з витисненням під шкіру крокодила. Ніжний аутфіт довершила світло-оливкова сумка від Saint Laurent.

Жюлі додала до свого весняного образу кілька прикрас: золостисті сережки, перстні, годинник та окуляри.



Стильний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки