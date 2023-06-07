Топовый оттенок лета – металлик: как его носят модные звезды инстаграмма

Тренд на одежду металлик с каждым днем набирает все большие обороты. За последние несколько месяцев вы уже могли увидеть огромное количество образов с серебристыми брюками и обувью.

Ранее оттенок металлик "входил в игру" в период праздников, пишет 24 Канал. Тогда все модницы выбирали для себя серебристые платья, прекрасно вписывавшиеся в новогоднюю эстетику.

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Сейчас металлик вышел за рамки кратковременного праздничного периода и дает фору многим другим цветам. Неожиданно тренд на наряд металлик перекочевали с осенне-зимнего сезона в весенне-летний и не сдают своих позиций.

В коллекциях таких известных брендов как Gucci, Versace и Chanel металлик доминировал среди других цветов. Стоит отметить, что этот оттенок самый заметный в этом году, поскольку его просто невозможно обойти вниманием.

Носить наряды в оттенке металлик можно не только во время праздничных выходов, но и каждый день. Сочетайте стильные брюки с футболками, лонгсливами и жакетами. А металлизированную обувь надевайте под одежду классических и нейтральных цветов.

Также на модном горизонте есть немало стильных платьев в этом интересном оттенке, и ваше лето точно будет выглядеть сияющим и необычным. С наступлением жарких дней попробуйте добавить в свой гардероб юбки и шорты металлик и рифмуйте их с базовыми футболками, балетками или кроссовками.



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest



Трендовый наряд в оттенке металлик / Фото из Pinterest