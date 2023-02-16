За модой мы теперь следим не только на Неделях моды, но и за стильными выходами стритстайл-звезд и инфлюэнсеров, пишет 24 канал. Проследив за тем, что именно сейчас носят фешионисты, мы отобрали пять самых популярных вещей, которые вам понадобятся с первыми проявлениями тепла.

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Джинсовая юбка макси длины

Длинная джинсовая юбка уже весной будет бить все рекорды своей популярностью. Этот элемент гардероба выглядит очень стильно и эффектно дополнит ваши балетки, лоферы или кроссовки. Сверху надевайте базовую куртку кожаную или стильный бомбер.

Пальто

Пальто – неизменная вещь в гардеробе в демисезонный период. В марте еще будет довольно прохладно, поэтому лаконичный пальто в базовом цвете станет красивой верхней одеждой, которая дополнит ваши джинсы с кроссовками или сапогами на каблуке.

Структурированный кардиган

В инстаграмм-пространстве все чаще можно заметить структурированные кардиганы с плечиками, которые держат форму и скорее напоминают нам жакет. Выбирайте изделие в классических цветах с серебристыми или золотистыми пуговицами, которые придадут вашему образу нежности и женственности.

Тренч

Тренч также является необходимой верхней одеждой весной. Его мы будем одевать после того, как в пальто уже будет жарко. Выбирайте этой весной базовую вещь песочного цвета, которая не выходит из моды и постоянно актуальна.

Кроссовки Adidas Samba

Эти кроссовки стилисты назвали самой популярной обувью 2023 года. Они есть в гардеробе всех знаменитостей, так что можете смело дополнять свои образы именно этой моделью. Наиболее популярны кроссовки в белом и черном цвете.