Украинские дизайнеры чрезвычайно стремительно растут в мировой индустрии моды. Если сначала украинские бренды поддерживали отечественные звезды шоу-бизнеса, то сейчас в нарядах наших дизайнеров красуются самые известные голливудские знаменитости.

Молодые талантливые дизайнеры благодаря созданию красивого и необычного наряда получили международное признание, пишет Fashion 24. Многие бренды популяризируют Украину на международных событиях и одевают знаменитых голливудских звезд.

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Наверное нет и недели, чтобы кто-то из знаменитостей не вышел в свет в вещах от украинских брендов. В последнее время это становится для нас скорее чем-то привычным, потому что понимаем, что о наших дизайнерах уже знают почти все, кто интересуется модой и любит уникальные наряды.

Украинцы являются чрезвычайно сильной нацией. Даже в первые месяцы полномасштабного вторжения производства продолжали работать и поддерживать экономику страны. На 33-м году независимости можно с уверенностью сказать, что модная индустрия сильно трансформировалась и вышла на новый уровень.

Украинские дизайнеры гордятся тем, что создают одежду в нашей стране с пометкой "Made in Ukraine", а мы гордимся каждый раз тем, как звезды первой величины появляются на миллионную аудиторию в вещах от наших брендов. Нашими дизайнерами восхищается весь мир, а мы гордимся тем, что имеем таких талантливых модельеров.

Рассказываем далее о самых популярных молодых дизайнерах, которые повлияли на украинскую и мировую моду во времена независимости.

Юлия Магдыч

Наверное нет человека в Украине, который бы не слышал о талантливом дизайнере Юлии Магдыч. Дизайнер основала свой бренд вышиванок еще 11 лет назад и за это время получила большую популярность. Сначала вышиванки от львовянки носил весь украинский бомонд, впрочем сейчас их имеют в своем гардеробе знаменитые звезды со всего мира. Вышиванки от украинской марки одевает Мэй Маск, Кэтрин-Зета Джонс, Келли Осборн и многие другие.

Иван Фролов

Этот молодой дизайнер стал настоящим открытием последние несколько лет. Его наряды выбирает для себя Бейонсе, Рита Ора, Дуа Липа, Гвен Стефани и еще десятки других звезд.

Бренд Ивана Фролова имеет свое заметное модное ДНК – это корсеты и корсетные платья с вырезами с сердечком, бра и перчатки. Наряд Frolov уже имеет определенную фишку, которую можно отличить и узнать среди других изделий.

Руслан Багинский

Дизайнер получил известность благодаря своим головным уборам, которые стали известными на весь мир. Свой одноименный бренд дизайнер основал в 2015 году и с тех пор его шляпы и кепи стали невероятно востребованными во всем мире.

Головные уборы Руслана Багинского носили такие известные личности, как Мадонна, Белла Хадид, Кайя Гербер, Пэрис Хилтон, Рианна, Алессандра Амбросио и многие другие. Это значительно повысило узнаваемость его бренда на международном уровне.

Руслан Багинский считается одним из самых влиятельных молодых дизайнеров Украины, а его вклад в развитие украинской моды трудно переоценить. Модели с головными уборами Багинского появлялись в глянцах Vogue, W Magazine, Elle и CR Fashion Book. Личная победа бренда RB – глянец Vogue с Мадонной, которая сияла на обложке в шляпе от Руслана Багинского.

Светлана Бевза

Дизайнер основала свой бренд еще в 2006 году. Стоит отметить, что она стала одной из самых влиятельных фигур в современной украинской моде. Уже много лет ее коллекции, которые отличаются минимализмом и элегантностью представляются на Неделях моды в Нью-Йорке.

Светлана Бевза часто создает образы на основе культурных символов, которые переосмысливает в своих коллекциях. Она создала серьги в виде колосков и балаклаву посвященную княгине Ольге. Коллекции бренда Bevza появлялись на страницах известных модных изданий, таких как Vogue и Harper's Bazaar.

Безусловно, бренд BEVZA сыграл важную роль в становлении и развитии украинской моды во времена независимости, поскольку уникальные коллекции дизайнера получили признание не только в Украине, а за ее пределами.

Ксения и Антон Шнайдеры

Бренд Ksenia Schnaider основанный в 2011 году получил известность в Украине и на мировой арене благодаря инновационному подходу к дизайну и экологическому сознанию. Самыми популярными в коллекции стали джинсы-кюлоты, которые 10 лет назад стали настоящим открытием. Их одели мировые звезды, а бренд быстро распространился по модным кругам, а вещи от украинских дизайнеров мгновенно стали вирусными.

Ksenia Schnaider – это главный бренд в Украине, который производит вещи из денима, а главной фишкой является создание вещей из переработанных материалов. В вещах от украинского бренда ходили Белла Хадид, Дуа Липа, Адриана Лима, поэтому это в разы повысило узнаваемость бренда и сделало его модной маркой за рубежом.

Мэри Фуртас

Молодой бренд создан в 2027 году фотографом Мэри Фуртас стал чрезвычайно популярным за последние несколько лет. CULTNAKED – это бренд женской одежды, в основе которого – откровенное, но удобный наряд для вечеринок. Бренд ориентирован на молодых, активных женщин, которые не боятся выражать свою индивидуальность.

Знаменитости обожают красивые вещи от Мэри, особенно звезды за рубежом. Среди клиентов марки – певица Ариана Гранде, модель Кендалл Дженнер, актриса Меган Фокс и модели женского белья Victoria's Secret – Жозефин Скривер, Жасмин Тукс и другие.

Очевидно, что молодые украинские дизайнеры сыграли важную роль в развитии современной моды. Бренды активно используют в своих коллекциях элементы национальной культуры: вышиванки, орнаменты и адаптируют их к современным модным трендам, создавая эстетические вещи, которые популярны не только в Украине, но и за ее пределами.

Благодаря участию в международных неделях моды, таких как Неделя моды в Париже, Милане и Нью-Йорке, украинские дизайнеры получили признание во всем мире.