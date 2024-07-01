Ищите их в гардеробе мамочек: в моду возвращаются сумки из 2000-х годов

В последнее время все чаще можно услышать о возвращении в моду вещей из 2000-х годов. К топам, коротким шортам и бархатным костюмам еще добавились сумки из нулевых, которые будут популярны в 2024 году.

Они уже вернулись на подиумы и имеют все шансы появиться на улицах городов. Эксперты говорят, что такие сумки придадут образам своеобразного колорита. Аксессуары, которые были когда-то любимицами многих модных икон, снова станут актуальными.

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Современные дизайнеры умело переосмыслили эти модели, предлагая культовые сумки в их новых вариациях и материалах.

Сумка полумесяц

Такие сумки были очень популярными в нулевых годах. Сумка, которую можно было носить под мышкой, освобождала руки и идеально подходила для активного образа жизни. Известные американские бренды Coach и Ralph Lauren создали современные вариации этой культовой сумки. Удобные и практичные сумки подойдут к любым современным образам.



Модные сумки из нулевых возвращаются в моду / Фото Vogue

Сумка-багет

В 1998 году появилась сумка-багет от бренда Fendi. Ее создала дизайнер Сильвия Вентурини Фенди. Тогда этот аксессуар стал культовым для бренда и сыграл важную роль на пути к успеху марки.

Еще больше популярность возросла к этой сумке после выхода сериала "Секс в большом городе" и героини Кэрри Брэдшоу, которая постоянно носила этот аксессуар. Теперь сумкой-багетом называют любые варианты сумок удобной формы, которые можно носить под мышкой.



Стильные сумки из нулевых возвращаются в моду / Фото Vogue

Прямоугольная сумка-тоут

Нестандартная форма сумок будет в моде в 2024 году. Своим появлением эта сумка обязана известному дизайнеру Жан-Полю Готье, который создал для Hermès сумку Birkin 42 – удлиненную версию классической Birkin. Несмотря на то, что эта модель не стала такой культовой, за ней дизайнеры начали создавать целую волну сумок интересных размеров.



Красивые сумки из нулевых возвращаются в моду / Фото Vogue

Сумки очень важны в образах благодаря функциональности, поскольку аксессуар позволяет носить с собой необходимые вещи (документы, деньги, ключи, телефон и прочее). Также сумка отвечает за стиль и может дополнить характер наряда – добавить ярких акцентов или создать гармоничный образ.