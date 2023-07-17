Самые модные сумки этого лета: какие аксессуары выбирают топовые инста-модницы

Сумки считаются одними из самых необходимых аксессуаров. Они дополняют образ, освежают аутфит и добавляют изюм. Какие сумки модны и трендны этим летом – смотрите варианты от инста-красавиц.

Стилисты советуют выбирать сумку на лето в соответствии со своими потребностями. Если вы часто выходите в свет, вам подойдет шопер или сумка-бокс. Для отдыха удобно брать плетеные сумки, а для вечерних выходов – люксовые варианты.

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За подсказками по поводу летних трендов в этом году можно обратиться к инста-модницам. Инфлюэнсерки чаще всего выбирают удобные шоперы, мягкие и небольшие сумочки, деним, пляжные и плетеные аксессуары.

Например, Рози Гантингтон-Уайтли выбрала плетеный клатч Bottega Veneta, Вики Радер – трендовую зеленую сумку Wander Miu Miu, а Матильда Джерф попробовала Speedy Louis Vuitton в розовом цвете.



Модные сумки на лето / Фото из инстаграма



Модные сумки на лето / Фото из инстаграма



Модные сумки на лето / Фото из инстаграма

Chanel не планирует выходить из моды этим летом. Инста-модницы выбирают разные варианты сумочек от этого бренда. Перниль Тейсбек сделала акцент на дениме, а Лея Сфез выбрала меньший вариант в молочном цвете. Клэр Роуз предстала с удобной Flap Bag Chanel.



Модные сумки на лето / Фото из инстаграма

Модные сумки на лето / Фото из инстаграма



Модные сумки на лето / Фото из инстаграма

Модные сумки на лето / Фото из инстаграма