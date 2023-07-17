Стилісти радять обирати сумку на літо відповідно до своїх потреб. Якщо ви часто виходите у світ, вам підійде шопер або сумка-бокс. На відпочинок зручно брати плетені сумки, а для вечірніх виходів – люксові варіанти.

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За підказками щодо літніх трендів цього року можна звернутися до інста-модниць. Інфлюенсерки найчастіше обирають зручні шопери, м'які та невеликі сумочки, денім, пляжні та плетені аксесуари.

Наприклад, Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала плетений клатч Bottega Veneta, Вікі Радер – трендову зелену сумку Wander Miu Miu, а Матильда Джерф спробувала Speedy Louis Vuitton в рожевому кольорі.



Модні сумки на літо / Фото з інстаграму



Модні сумки на літо / Фото з інстаграму



Модні сумки на літо / Фото з інстаграму

Chanel не планує виходити з моди цього літа. Інста-модниці обирають різноманітні варіанти сумочок від цього бренду. Перніль Тейсбек зробила акцент на денімі, а Лея Сфез обрала менший варіант у молочному кольорі. Клер Роуз постала зі зручною Flap Bag Chanel.



Модні сумки на літо / Фото з інстаграму

Модні сумки на літо / Фото з інстаграму



Модні сумки на літо / Фото з інстаграму

Модні сумки на літо / Фото з інстаграму