Італійський бренд створив сумки, які з часом зберігають свою цінність. Їхні ключові стилі та дизайн зберігаються на десятиліття.

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Бренд має багату історію, адже почав створювати валізи ще у 1930-х роках, а сумки Gucci були в Елізабет Тейлор, принцеси Діани, Грейс Келлі та Джекі Кеннеді.

Fashion-експерти склали список шести сумок, які, на їхню думку, є справжньою часовою цінністю.

Історія сумок Gucci

Свої двері магазин Gucci відчинив у 1921 році. Але тільки в 40-х роках на сцену вийшла культова сумка з бамбуковою ручкою, що почала революцію в стилі La Dolce Vita в усьому світі.

У середині 50-х з'явився Horsebit, за яким пішли Jackie і Attache. Сумка Soho Disco викликала фурор, з'явившись на плечах кожної впливової особи, знаменитості і модного редактора у всіх столицях моди світу. Такі сумки, як Marmont, Dionysus і Aphrodite, зараз є одними з найпопулярніших.

Gucci Horsebit

Cумка Horsebit – одна з останніх новинок бренду заснована на архівних зразках 1955 року. Вона має простий сідлоподібний силует з елегантним клапаном і фурнітурою в стилі верхової їзди. Завдяки класичному дизайну, ця сумка вирізняється довговічністю. Її поставляють у простих шкіряних версіях і версіях із принтом і шкіряним оздобленням.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest

Gucci Jackie

Сумка Jackie – ще одна архівна річ 60-х років. Вона була названа на честь Джекі Кеннеді. У 2020 році сумку перезапустили з невеликими змінами: пастельні шкіряні варіанти, чистіші лінії з додатковим ремінцем і з культовою золотою застібкою. Ця сумка досі залишається бестселлером бренду.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest

Gucci Dionysus

Попри те, що ця сумка є сучасною класикою, у ній є нотки вінтажності. Її прикрашає застібка у вигляді голови тигра, що є даниною поваги грецькому богу Діонісу, який перетнув річку Тигр на тигрі.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest

Gucci Marmont

Сумка заснована на архівному символі бренду GG, містить об'ємні сумки, сумки через плече, сумки-відра, круглі форми і міні-дизайни. Деякі з найпопулярніших моделей цієї лінії представлені в класичній кремовій і чорній шкірі.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest

Gucci Ophidia

Ophidia – це лінія сумок, яка дебютувала на подіумі Cruise 2018 у палаці Pitti Palace у Флоренції і вирізняється культовою інкрустацією "павутиння" і блискучим золотим язичком GG Marmont.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest

Gucci Diana

Gucci Diana – одна з останніх новинок бренду, вирізняється характерною бамбуковою ручкою, вперше представленою Будинком у 1991 році. Алессандро Мікеле переосмислив сумку в трьох різних розмірах зі знімною неоновою шкірою. Ремені сумки є відсиланням до функціональних стрічок, які колись поставлялися з оригінальною сумкою для збереження форми ручок.



Культові сумки бренду Gucci / Фото з Pinterest