Эти шорты должны быть в вашем гардеробе: как выглядят главные тренды лета
Источник:Harper's Bazaar
В летнюю жару невозможно обойтись без шорт, поэтому советуем добавить в свой гардероб несколько вариантов –от костюмных изделий до денимовых бермудов.
Бренды представили немало интересных вариантов шорт, которые подойдут под любую одежду и обувь. Важно лишь среди всего многообразия подобрать тот наряд, который будет подходить к вашему стилю.
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Шорты-бермуды
Бермуды считаются абсолютным фаворитом лета. Вы можете выбирать изделия из костюмной ткани, денима, кожи или сатина. Сочетайте бермуды с рубашкой или базовыми футболками.
Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest
Мини-шорты
Дизайнеры предложили еще также короткие шорты: кожаные, костюмные, лакированные или расшитые кристаллами. Дополняйте такие образы обычными топами или моделями с длинными рукавами.
Модные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest
Джинсовые шорты
Эти шорты – летняя классика, без которой нам не обойтись. Беспроигрышный вариант шорт можно сочетать с любым верхом и обувью.
Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest
Костюмные шорты
Популярной в этом сезоне является костюмная ткань. Она идеально вписывается в образы для делового стиля в паре с рубашкой и жакетом или в сочетании с классической футболкой базового кроя.
Трендовые шорты на лето 2024 / Фото Pinterest
Спортивные шорты
Ради собственного комфорта, девушки выбирают на лето спортивные шорты, которые охотно носят со свитшотами и кроссовками. Самыми популярными считаются сатиновые шорты с полосками сбоку или другие вариации в спортивной эстетике.
Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest
Чтобы еще больше расширить свой гардероб, кроме шорт выбирайте трендовую юбку облако, а вместо джинсов – брюки палаццо или пижамные брюки в полоску или клетку.