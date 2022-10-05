Бини, панама и балаклава: актуальные головные уборы на зиму 2022/23

Зимой ни один образ не обходится без головного убора. В холодное время шапка или панама является одним из главных элементов гардероба вместе с верхней одеждой и теплой обувью.

Головной убор зимой нужен нам, чтобы защитить голову, уши и волосы от резких перепадов температур. Шапки играют главную роль в морозную погоду. Сейчас кроме защиты головные уборы служат интересным дополнением к нашим образам, помогая проявить индивидуальность.

Готовимся к зиме: 33 варианта верхней одежды, на которые нужно обратить внимание

Кроме привычной для нас шапки и панами этой зимы в моду войдет балаклава. Такой головной убор для нас еще достаточно необычен, впрочем его активно уже начинают носить звезды стритстайла.

Шапка бини

Шапка Бини – самая любимая и популярная модель среди молодежи. Такой шапкой можно завершать не только спортивные, кежуальные, но и изысканные образы.

Чтобы выглядеть стильно – откажитесь от шапок с разнообразными пайетками и блестками, выберите однотонную модель, которую легко соединить с верхней одеждой. Эти шапки достаточно удобны в использовании, потому на сезон можете приобрести несколько единиц.



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Панама

В последнее время господа стали такими же востребованными, как и шапки. Стильные изделия из овчины прекрасно дополняют пушистые шубки или дубленки. Эмили Ратажковски зимой одевала габаритные панами леопардового и классического цвета. Коллекцию обычных минималистических господ можно присмотреть у шведской модели Эльзы Госк.



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Балаклавы

У Балаклавы есть все шансы стать головным убором зимы. Скандинавская инфлюэнсер Каролин Бломст вписала голубую балаклаву в темно-коричневое зимнее пальто.



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Актуальные головные уборы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram