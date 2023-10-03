5 образов с нарядами, которые есть в вашем гардеробе: подборка интересных фото

Порой нам очень сложно придумать интересные образы, даже несмотря на то, что в шкафу много одежды. Иногда стоит просто по-другому посмотреть на наряды и составить интересную стилизацию.

Осень – отличная пора для экспериментов и интересных сочетаний, пишет 24 Канал. В инстаграмме можно найти немало фотографий с модными образами, которые вдохновят вас на создание чего-то своего.

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Fashion 24 подобрал несколько интересных образов, чтобы вы смогли их повторить в стиле инфлюэнсеров.

Велюровая юбка + обувь на каблуке

Сапоги на каблуке до колен этой осенью приобрели особую популярность. Сочетание этой обуви с юбками ниже колен делают образ элегантным и изысканным. Чтобы чувствовать себя комфортно, завершайте образ теплым свитером.

Жакет + атласная юбка

Юбки длины макси все еще остаются актуальными, поэтому рекомендуем вам примерить на себе такую юбку в сочетании с балетками и жакетом.

Кардиган + штаны

Монохромные образы этой осенью стали особенно популярны. Отправляясь на прогулку, выберите для себя кардиган, штаны и сумку одного оттенка. Под низ можете одевать базовую футболку и завершать аутфит балетками.

Джинсовая куртка + лоферы

Попытайтесь стилизовать этой осенью несколько оттенков денима. К примеру, надевайте темные джинсы и довершайте их голубой джинсовой курткой. Сверху можете образ стилизовать свитером и завершить выход черными лоферами.

Брючный костюм

Костюмы становятся актуальными в осеннее время, когда базовые майки и футболки хочется довершить жакетом на длинный рукав. Сочетайте блейзеры с брюками и любой обувью на выбор – от кроссовок и балеток до сапог на каблуке.