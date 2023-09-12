Без них не обойтись: самые модные колготки осени 2023

Каждую осень мы дополняем свои образы с платьями и юбками колготками. И если раньше это была просто необходимость, то сейчас дизайнеры сделали колготки важнейшим элементом гардероба в своих образах.

В этом сезоне колготки перестали быть функциональным элементом гардероба и стали незаменимым стильным аксессуаром. Такие бренды как Miu Miu, Gucci и Victoria Beckham делали на них акцент в образах своих моделей.

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Ferragamo

Черные колготки всегда были самыми популярными в образах модниц. Бренд Ferragamo уверен, что их будут точно выбирать в этом сезоне. Плотные колготки бренд рекомендует одевать не только лишь с длиной мини, да и макси.



Актуальные колготки на осень 2023 / Фото Elle

Saint Laurent

Французский бренд Saint Laurent в этом сезоне сделал ставку на тонкие модели. Они отлично дополнили деловую эстетику, царившая на показе Модного дома.



Актуальные колготки на осень 2023 / Фото Elle

Miu Miu

На показе Miu было представлено много цветных колготок – черные, зеленые, красные. Если хотите поиграть в своих образах с цветами, можете выбирать любые оттенки, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.



Актуальные колготки на осень 2023 / Фото Elle

Gucci

Большое количество цветов представлено на показе Gucci. Бренд сочетал с цветными колготками самые разные наряды.



Актуальные колготки на осень 2023 / Фото Elle

Victoria Beckham

Бренд британской дизайнершы Виктории Бекхэм доказал, что самыми универсальными колготками этого сезона будут еще недавно антитрендовые изделия – в мелкую сетку. Они подходят к любому образу – шелковому платью, штанному костюму или юбке-карандашу.



Актуальные колготки на осень 2023 / Фото Elle