Головные уборы на зиму, которые сделают прогулки более теплыми: стильная подборка

В зимнем сезоне очень важно в верхнюю одежду добавлять головные уборы, поскольку без них почти невозможно обойтись в минусовую температуру. Кроме базовых шапок добавьте в свой гардероб еще ряд других головных уборов, которые вам непременно понравятся.

Модницы уже научились привлекать в свои образы головные уборы, и радостно добавляют разнообразные шапки, балаклавы или панамы к своим аутфитам. В последние годы головные уборы перестали быть элементом комфорта, их додают также для довершения своего стиля.

Интересно Верхняя одежда и головной убор: что с чем лучше всего комбинируется

Головные уборы стали нашими спасателями, ведь когда на улице пронизывающий ветер или снег, не очень приятно выходить на улицу с непокрытой головой. А еще на морозе волосы способны сильно повредиться, поэтому для того, чтобы его уберечь, следует обязательно запастись на зиму головными уборами.

Шапка-ушанка

Такая шапка совсем недавно приобрела новое значение в гардеробах героинь стритстайла, поэтому девушки начали активно применять их в свои образы.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Панама

Этот головной убор красиво дополняет шубы и утепленные пальта, поэтому смело добавляйте панаму в свой гардероб.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Капор

Капор довольно смелый головной убор и не все девушки готовы повредить свою прическу ради него, однако выглядит эта вещь очень свежо и интересно в паре с пуховиками.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Утепленные наушники

Пушистые наушники станут отличным дополнением к вашему образу в стиле cozy girl. Чаще модницы создают образы с такими наушниками в пастельных тонах, довершая аутфиты длинными шарфами и уггами.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Меховые шапки

Такие шапки пришли в моду с 90-х годов, поэтому модницы уже начали дополнять ими свои шубы и утепленные пальто. Попробуйте и вы создать образы с таким головным убором.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Платок

Несколько лет назад платок был очень популярным, потом его тенденция немного спала, однако ради разнообразия вы, конечно, можете вовлечь такой головной убор в свои образы.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Теплая повязка

Также в прошлом сезоне в тренды вошла повязка, делающая образы очень стильными. Однако вместо тонких повязок, сделайте ставку на утепленные.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Берет

Мы больше склонны дополнять беретом весенние аутфиты, впрочем, зимой также можете привлечь этот головной убор к своим образам.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova

Шарф – как головной убор

Для тех девушек, которые не любят никаких головных уборов, нашлась альтернатива. Выбирайте себе шарф, который можете смело носить вместо шапки.



Стильные головные уборы на зиму / Фото с инстаграммы @anna.le.nova