Косынка, панама и шляпа: какие головные уборы выбирают этим летом инфлюэнсеры

Летом важно выбирать не только комфортные наряды, но и головные уборы, защищающие волосы от выгорания и голову от солнечного удара. На примере модных инфлюэнсеров мы выяснили, какие головные уборы актуальны летом.

Головной убор – важный элемент образа, пишет 24 Канал. Модницы теперь научились сочетать приятное с полезным, поэтому применяют головные уборы в качестве стильной изюминки к своим аутфитам. Какие головные уборы модны летом – читайте дальше.

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Панама

Этот головной убор часто ассоциируется с детством. Панамы этого сезона так же в тренде, как и в предыдущие годы. Выбирайте для себя яркие варианты или делайте ставку на минималистические модели нейтральных оттенков.

Соломенные шляпы

В этом сезоне модницы выбирают широкополые соломенные шляпы и более классические варианты, сочетающие с городскими и пляжными образами. Соломенная шляпа – это классика, которая не выходит из моды. Также такой головной убор защищает лицо от ярких солнечных лучей.

Косынка

Этот аксессуар уже давно стал излюбленным головным убором модниц. Они довершают косынкой купальники с рубашками, а также примеряют к ярким образам, как это сделала скандинавка Эмили Синдлев.

Бейсболка

Кепка является самым популярным головным убором на лето. Отталкивайтесь от гардероба и выбирайте бейсболки в нейтральных тонах или ярких цветах.