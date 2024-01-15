Наблюдение стилистов: 5 самых модных цветовых сочетаний на зиму 2024
Источник:Валерия Лакомая
Чтобы оставаться в тренде, необходимо рассматривать цветовые сочетания как язык стиля. Этот зимний сезон принес нам не только интересные модели одежды, но возможности для экспериментов в мире цвета.
Если вы хотите выглядеть как из обложки модного журнала, то правильный выбор цветов играет немаловажную роль. Позвольте оттенкам выразить вашу индивидуальность и добавить изысканность в каждый аутфит.
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Стилистка Валерия Лакомая рассказала о самых модных цветовых сочетаниях зимы 2024 года. Пусть они станут вашими союзниками в том, чтобы сделать луки этого сезона неповторимыми. Экспериментируйте со стилем и наслаждайтесь красотой цветовых сочетаний в каждом образе.Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.
Серый + красный
Страстный, властный и сексуальный красный цвет был везде в новых коллекциях – от ярких до глубоких бордовых оттенков. Чтобы немного унять насыщенность, комбинируйте его со спокойным и универсальным серым.
Темно-синий + черный
Одно из самых модных сочетаний этого сезона. Это может выглядеть как сдержанно, так и привлекательно.
Молочный+коричневый
Коричневый – среди актуальных цветов сейчас. А носить этот шоколадный оттенок лучше всего с молочным.
Темно-бирюзовый + сливочный
Это сочетание напоминает патриотический микс голубого и желтого, но в более сдержанной версии.
Серый + кемел
Эти два классических и базовых цвета попробуйте в этом сезоне скомбинировать вместе. Примером может служить коллекция Miu Miu осень-зима 2023/2024. Там серые худи и свитшоты подружились с пальто и шубами оттенка кемел.