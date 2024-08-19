3 самых популярных цвета сумок на осень: они должны быть в вашем гардеробе

До осени осталось совсем немного, так что пора думать о новом сезоне не только в плане одежды, но и аксессуаров. Подготовиться к новой поре можно изысканным способом – подобрав для себя сумки в самых трендовых цветах.

Летом все мы привыкли делать ставку на цвет. В осеннюю же пору все уже обращаются к изысканным оттенкам, которые имеют дорогой вид. Проанализировав инстаграм-образы знаменитостей, рады вам сообщить о тройке самых популярных сумок на осеннюю пору.

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Бордовая сумка

Такой цвет аксессуара может дополнить любой наряд, особенно черное пальто или куртку. Этот цвет возвращается в тренды из года в год и не сдает своих позиций. Стилисты говорят, что в этом сезоне цвет должен быть номером 1 среди всех других оттенков. Говорят, что бордовая сумка уже обречена стать одной из самых любимых в гардеробах модниц.

Карамельный оттенок

Такой нежный цвет летом добавляет наряду определенной теплоты и смягчает темные тона. Можете делать ставку на классический бежевый цвет, насыщенный шоколадный или же именно карамельный, который легко сочетается с тренчем.

Коричневая сумка

И куда же без бессмертной классики – коричневой сумки. Этот цвет подходит под любую верхнюю одежду и наряды. Давно коричневый цвет считается дорогим и богатым, поэтому будет добавлять в ваши образы нотку шика.

Не забывайте и о базовых сумках – черную и белую. Но если черная сочетается со всем, то белую надо подбирать под наряд, верхнюю одежду или обувь.