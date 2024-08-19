Влітку всі ми звикли робити ставку на колір. В осінню ж пору всі вже звертаються до вишуканих відтінків, які мають дорогий вигляд. Проаналізувавши інстаграм-образи знаменитостей, раді вам повідомити про трійку найпопулярніших сумок на осінню пору.

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Бордова сумка

Такий колір аксесуара може доповнити будь-яке вбрання, особливо чорне пальто чи куртку. Цей колір повертається в тренди з року в рік та не здає своїх позицій. Стилісти кажуть, що цього сезону колір має бути номером 1 серед всіх інших відтінків. Кажуть, що бордова сумка вже приречена стати однією з найулюбленіших в гардеробах модниць.

Карамельний відтінок

Такий ніжний колір влітку додає вбранню певної теплоти та зм’якшує темні тони. Можете робити ставку на класичний бежевий колір, насичений шоколадний або ж саме карамельний, який легко поєднається з тренчем.

Коричнева сумка

І куди ж без безсмертної класики – коричневої сумки. Цей колір підходить під будь-який верхній одяг та вбрання. Давно коричневий колір вважається дорогим та багатим, тож буде додавати у ваші образи нотку шику.

Не забувайте й про базові сумки – чорну та білу. Та якщо чорна поєднається зі всім, то білу треба підбирати під вбрання, верхній одяг чи взуття.